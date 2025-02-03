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Şarkıcı Merve Özbey'in eşi de aralarında: Sarallar suç örgütüne üye yedi kişi tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi de aralarında: Sarallar suç örgütüne üye yedi kişi tutuklandı

22:333/02/2025, Pazartesi
IHA
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Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak, Sarallar örgütü üyesini yurt dışına kaçırma suçuyla tutuklandı.
Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak, Sarallar örgütü üyesini yurt dışına kaçırma suçuyla tutuklandı.

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne üye yedi kişi tutuklandı. Söz konusu kişilerin örgütte faaliyet gösteren şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklandığı bildirilirken aralarında şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak'ın bulunduğu da öğrenildi.

İstanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı
Merve Özbey
'in eşi
Kenan Koçak
'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İki ayrı suçtan tutuklandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde
Sarallar suç örgütü
ne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.


#Sarallar
#Merve Özbey
#Kenan Koçak
#Suç Örgütü
#Turan Yıldırım

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