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TSK'dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe

TSK'dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe

14:2829/12/2024, Pazar
AA
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şunlar:

"Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 misket tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 150 adet 5,56 milimetre mühimmat, 6 M16 şarjörü, 4 plastik şarjör, dürbün, disk, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi, keskin nişancı gizleme kıyafeti, termal kıyafet, hücum yeleği, 7 gaz maskesi ve 2 jeneratör"


#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe Kilit Operasyonu
#terör operasyonu

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