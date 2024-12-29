Terör kaynağında yok ediliyor: İki bölgede PKK'ya darbe

Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Teröristler için kaçacak yer yok"
"Teröristler için kaçacak yer yok"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
denildi.
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