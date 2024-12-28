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5 ilde Sarallar operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

5 ilde Sarallar operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı

16:0628/12/2024, Cumartesi
DHA
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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde, Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Sarallar' olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 58 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı; 58 şüpheliden 2'sinin cezaevinde, 5'inin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.


Suç örgütü lideri İlyas Saral, Haziran 2023'te İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla yakalanmıştı.

5 ilde eş zamanlı operasyon

51 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



#Sarallar
#Opeasyon
#Organize Suç Örgütü

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