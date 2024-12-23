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İstanbul'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: Cep telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı

İstanbul'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: Cep telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı

12:4223/12/2024, Monday
G: 23/12/2024, Monday
IHA
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Bağcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2'si kadın 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Bağcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2'si kadın 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Bağcılar'da bir hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 3 teröristin saldırı hazırlığında oluğu tespit edildi. Teröristlerin cep telefonunda el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler bulundu.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 örgüt mensubu yakalandı. İkisi kadın 3 hücre üyesinin cep telefonunda
el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin
bilgilere ulaşıldı.

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist gözaltına alındı.

Bağcılar'da hücre evine operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü
DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesi
, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, örgütle bağlantılı olan üç hücre üyesini yakın takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul/Bağcılar'da bir hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyon, Bağcılar'da bir hücre evine düzenlendi.

Telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda DEAŞ bağlantıları deşifre edilen, örgüt içerisinde çatışma bölgeleriyle de irtibatlı olduğu anlaşılan
M.A., R.K. ve T.A. adlı ikisi kadın 3 terörist yakalandı.
Hücre üyelerinin üzerinden çıkan dijital materyallerinde ve
cep telefonlarında el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

Teröristlerin telefonlarından, intihar yeleğinin yapımına dair bilgiler çıktı.

Teröristler cezaevinde, bağlantıları mercek altında

Eylem arayışında oldukları anlaşılan üç zanlının
Türkiye'de bağlantılı oldukları kişiler ve irtibatları çok yönlü olarak mercek altına alınırken,
her 3 terörist de TEM şubede
çapraz sorguya alındı.
Saldırı hazırlığındaki şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#terör örgütü DEAŞ
#Bağcılar
#İstanbul
#Hücre evi
#Operasyon

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