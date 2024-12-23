İstanbul'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: Cep telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı

Bağcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2'si kadın 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Bağcılar'da bir hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 3 teröristin saldırı hazırlığında oluğu tespit edildi. Teröristlerin cep telefonunda el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler bulundu.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 örgüt mensubu yakalandı. İkisi kadın 3 hücre üyesinin cep telefonunda
el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin
bilgilere ulaşıldı.
Bağcılar'da hücre evine operasyon
Bağcılar'da hücre evine operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü
DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesi
, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, örgütle bağlantılı olan üç hücre üyesini yakın takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul/Bağcılar'da bir hücre evine operasyon düzenlendi.
Telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı
Telefonlarından 'intihar yeleği yapımı' çıktı
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda DEAŞ bağlantıları deşifre edilen, örgüt içerisinde çatışma bölgeleriyle de irtibatlı olduğu anlaşılan
M.A., R.K. ve T.A. adlı ikisi kadın 3 terörist yakalandı.
Hücre üyelerinin üzerinden çıkan dijital materyallerinde ve
cep telefonlarında el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
Teröristler cezaevinde, bağlantıları mercek altında
Teröristler cezaevinde, bağlantıları mercek altında
Eylem arayışında oldukları anlaşılan üç zanlının
Türkiye'de bağlantılı oldukları kişiler ve irtibatları çok yönlü olarak mercek altına alınırken,
her 3 terörist de TEM şubede
çapraz sorguya alındı.
Saldırı hazırlığındaki şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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