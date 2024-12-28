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27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli gözaltına alındı

27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli gözaltına alındı

Semih Kara
12:2128/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
DHA
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Kıskaç-32 operasyonları kapsamında 27 ilde 93 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Kıskaç-32 operasyonları kapsamında 27 ilde 93 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

27 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden
“KISKAÇ-32" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı.
Yakalananlar arasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar da bulunuyor.


ByLock kullanma suçundan aranıyorlardı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilerin; örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından arandığını belirtti.



Operasyon 27 ilde düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



"FETÖ ile mücadele devam edecek"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere ver verdi:
"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."


#FETÖ
#Operasyon
#Ali Yerlikaya

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