27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ByLock kullanma suçundan aranıyorlardı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilerin; örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından arandığını belirtti.
Operasyon 27 ilde düzenlendi
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.