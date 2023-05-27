Savcı Sayan'dan 'Deniz Baykal' itirafı: Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı

Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Sayan’ın durumunun iyi olduğu, yapılan anjiyo nedeniyle hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra ise taburcu edilen Sayan, sağlığına kavuştu.

Gündeme ise sosyal medya paylaşımıyla yeniden giriş yaptı.

Milyonların yarın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi paylaşımda bulunan Sayan CHP Eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Baykal bu ülkenin yerli ve milli liderlerinden biriydi"

Sayan, Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gizli bir hayranlığı olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Keçiören belediye başkanı Sayın Turgut Altınok CHP’li belediyelerin yapamadığını yapmış. Deniz Baykal adına bir park açılışı yapıyor.

Sağ olsunlar kendisi aradı beni de davet etti. Fakat İzmir ve civar illerde daha önce belirlenmiş programlarımdan dolayı katılamıyorum. Katılmayı çok isterdim. Nasip olmadı. Anlamlı bir açılış dedim. Çünkü sayın Baykal bu ülkenin yerli ve milli liderlerinden biriydi. Biz ne zaman bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmadıysak hep acı çekmişizdir.

"Gizli bir Erdoğan hayranıydı"

Dün bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmış olsaydık belki bugün bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayacaktık. Bugün Sayın Erdoğan gibi yerli ve milli değerlere sahip çıkmazsak, yarın daha büyük acılar çekeceğimiz kesindir. Sayın Baykal her ne kadar Sayın Erdoğan’a rakip olsa da özel görüşmelerimizde cümlelerinden anladığım kadarıyla gizli bir Erdoğan hayranıydı. Bazen siyaset dışında oturup dertleştiğimizde Sayın Erdoğan’dan hep takdirle bahsederdi. “Kerata çok güzel belediyecilik yaptı” Başbakanlığı çok iyi götürüyor bu ülkeye lazım diyordu.” Bir gün bana dedi ki düşünsenize ben cumhurbaşkanıyım Türkiye’yi yurtdışında temsil ediyorum. Sayın Erdoğan içerde başbakan ve Türkiye’yi Şahlandıran işler yapıyor. Türkiye’yi kim tutabilir. Ama siyaset böyle bir şeye müsaade etmez diyordu. Sayın Baykal büyük bir yerli ve milli liderdi Sayın cumhurbaşkanımız başbakan iken yurtdışında bulunduğunda sayın Baykal biz yardımcılarını toplar ve şöyle derdi, ülkemizin başbakan ve bakanları yurtdışında iken müzekkere masasında onların elini zayıflatacak hiçbir beyanda bulunmayacaksınız Türkiye’ye döndüklerinde hesaplaşırız. Ama bugün o gün değildir yurtdışındaki başbakanımıza, bakanlarımıza destek olmalıyız, partimizin menfaati için ülkemizin menfaatini bertaraf edemeyiz.

"Ülkemin menfaatini partimin menfaatinin üstünde tuttum"

Ben eğer menfaatimi düşünmüş olsaydım Sayın Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldırmaya yönelik çalışma başlatmazdım.

Ama ben ülkemin menfaatini partimin menfaatinin üstünde tuttum ve üzerime düşeni yaptım demokrasinin de gereğini yaptım. Biliyorsunuz bu konuda Baykal’a çok eleştiriler geldi. Adeta linç ettiler. Ama Baykal doğru bir karar olduğuna inanmıştı. Hiçbir gün de pişmanlık duymadı. Gelen bütün sorulara da inanarak gereğini yaptım diyordu.

"Erdoğan Kılıçdaroğlu’na genel merkezde, Baykal’a konutunda randevu vermişti"

Sayın Erdoğan ameliyat olduktan sonra sayın Kılıçdaroğlu ile sayın Baykal Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için randevu talebinde bulunmuşlardı. Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu’na genel merkezde, sayın Baykal’a konutunda randevu vermişti. Döndüğünde çok memnun olmuştu.

Sayın Erdoğan kendisine “Kılıçdaroğlu da randevu istemişti ama önce size döndük ve evi size uygun gördük. çünkü sizin bizim yanımızda değeriniz başkadır” demişti. Olcay hanımın Sayın Erdoğan’a şu sigara yasağı kararınızı çok destekliyorum güzel bir iş yaptınız cümlesini hiç unutmuyordu. Tam bir dost aile sohbeti yaptık diyordu.

"Baykal CHP listelerindeki FETÖ'cüleri görseydi çok büyük acılar çekecekti"

Ve hep Sayın Erdoğan’ın çalışkan bir vatansever olduğunu dile getiriyordu. Bugün CHP’nin kimlerin elinde olduğunu gördüğümüzde Baykal’ı daha çok arıyoruz. Baykal sağ olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi listelerindeki Fetöcüleri görmüş olsaydı, çok büyük acılar çekecekti. Bugün görüyoruz ki Türkiye’nin değerlerine Cumhuriyet Halk Partisi değil AK Parti sahip çıkıyor. Atatürk üzerinden siyaset yapan CHP Atatürk’ün neredeyse izini silmeye çalışan insanlarla hareket Ediyor. Oysa AK Parti ve Ak partili belediyeler bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyor, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar ülkenin değerlerine sahip çıkıyor. Bugün de görüyoruz ki CHP’li belediyelerin yapması gerekeni Keçiören belediye başkanı Sayın Turgut Altınok yapıyor. Allah bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmasın bu ülkenin yerli ve milli değerlerinin değerini zamanında öğrenme şansını bizlere versin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın Çok güzel bir iş başardınız umarım liderlerini unutan CHPliler utanır.



