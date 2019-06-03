Saygılı’ya 18 yıl !

Fetullahçı Terör Örgütü’nün altın çocuklarından bir tanesi olan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı’ya bir dava daha açıldı. Saygılı’ya terörle mücadelede görev alan bir memuru hedef gösterdiği için 8.5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
MİT’ÇİLERİN KURYESİ DEDİ
Hazırlanan iddianamede Saygılı’nın 26 Temmuz 2014’te gözaltına alındığı sırada attığı twitler ayrıntılı olarak yer aldı.
- İşte o twitler: “01.30 itibariyle gözaltı süresi bitmiştir. Bu saatten sonra tutuklanan herkes için hürriyeti tahdit suçu işlenmiş olur. Komiser M.S’nin savcı ile MİT’ciler arasında kuryelik yaptığı iddia ediliyor. M.S bir asayiş suçunda açığa alınan açıktan döndükten sonra TEM Şube’ye göreve başlayan bir uzman! Fuhuştan açığa alındığı iddia edilen bir komiserin TEM’de çalışması bu operasyonda görev alacak kadar güvenilmesi garip değil mi?”
KOMİSERİN ADINI AÇIKÇA YAZDI
Saygılı hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin M.S isimli komiserin ismini açıklayarak terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliğini açıklayan ve yayınlanması yoluyla hedef gösterildiği vurgulandı. Saygılı’nın terör örgütü propagandası yapma, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama suçunu işlediği ifade edildi.