Scholz'tan İmamoğlu üzerinden hadsiz sözler: Türkiye buna hemen bir son vermeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin iç işlerine karıştı. Scholz bu gelişmenin Türkiye-Avrupa ilişkilerine zarar vereceğini öne sürerek adeta tehdit etti.
AB gündemine ilişkin konuları değerlendiren Scholz'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Türkiye'de yaşananlar da soruldu.
Yaşananları olumsuz gördüklerini belirten Scholz, Türkiye'de yaşananların sona ermesi için çağrıda bulundu.
"Türkiye Avrupa ilişkileri için zararlı"
“Çok ama çok kötü bir gelişme. Bu denli önemli bir muhalif siyasetçinin gözaltına alınması, hem Türkiye’nin demokrasisi hem de Türkiye-Avrupa ilişkileri için zararlı.
"Hemen son verilmeli"
Muhalefet ve hükümet birbiriyle yarışmalı. Muhalefet mahkemeye çıkarılmamalı. Buna hemen bir son verilmeli."