Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarılma anları

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor.