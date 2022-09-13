Gündem Şehit Kaymakam Safitürkün babası Asım Safitürk Hakka yürüdü
SAKARYA

Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk vefat etti. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakka yürüdü
Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk.

Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammet Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti.

Safitürk’ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.

Şehit kaymakamın babası: Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır
OYNAT 00:00
Şehit kaymakamın babası: Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır
Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım." dedi.

Şehit kaymakamın babası: Oğlum Hazreti Hamza gibi şehit edildi
OYNAT 04:12
Şehit kaymakamın babası: Oğlum Hazreti Hamza gibi şehit edildi
Şehit Kaymakam Fatih Safitürk'ün cenaze namazını babası Asım Safitürk kıldırdı. Namazdan önce bir konuşma yapan baba Asım Safitürk, "Vatan uğrunda şehit olan varsa vatandır. Oğlum Hazreti Hamza gibi şehit edildi" dedi.

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