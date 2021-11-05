Gündem Şehit kızından Umudumu yitirmedim diyen Başak Demirtaşa sert cevap
İSTANBUL

Şehit kızından 'Umudumu yitirmedim' diyen Başak Demirtaş'a sert cevap

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından "Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik" sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Şehit kızı Gülay Demir ise Başak Demirtaş'a "Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu umudun yitip gider" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit kızından Umudumu yitirmedim diyen Başak Demirtaşa sert cevap
Başak Demirtaş - Gülay Demir

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından, "Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak" ifadelerinin yer aldığı bir video mesaj paylaştı.

"YETİMİN AHI YERİ GÖĞÜ İNLETİRKEN..."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı gazeteci Gülay Demir, Twitter üzerinden Demirtaş'a tepki gösterdi. Şehit kızı Gülay Demir, Demirtaş'ın bu paylaşımına "Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider" diyerek yanıt verdi.

"ÖMÜR BOYU YARALARINI SARSAYDIM"

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın şehadet haberini aldığımda 'Allah'ım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et' diye 'Umut' etmiştim. Sonrasında 'Allah'ım keşke yaralı olsaydı da, ömür boyu yaralarını sarsaydım' diye 'umut' etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu 'umudun' yitip gider…"


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