Şehit kızından 'Umudumu yitirmedim' diyen Başak Demirtaş'a sert cevap

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından, "Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak" ifadelerinin yer aldığı bir video mesaj paylaştı.

"YETİMİN AHI YERİ GÖĞÜ İNLETİRKEN..."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı gazeteci Gülay Demir, Twitter üzerinden Demirtaş'a tepki gösterdi. Şehit kızı Gülay Demir, Demirtaş'ın bu paylaşımına "Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider" diyerek yanıt verdi.

"ÖMÜR BOYU YARALARINI SARSAYDIM"

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın şehadet haberini aldığımda 'Allah'ım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et' diye 'Umut' etmiştim. Sonrasında 'Allah'ım keşke yaralı olsaydı da, ömür boyu yaralarını sarsaydım' diye 'umut' etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu 'umudun' yitip gider…"

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Babamın şahadet haberini aldığımda”Allahım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et” diye “Umut” etmiştim. Sonrasında “Allahım keşke yaralı olsaydı da,ömür boyu yaralarını sarsaydım” diye “Umut” etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu “umudun” yitip gider… https://t.co/VRitOOZONG — Gülay DEMIR (@GulayDmr07) November 4, 2021