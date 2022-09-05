Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı

Ömer Tuğrul İnançer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakan katıldı. Erdoğan, 'İnançer hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim sevgili Habib'in sancağı altında buluşturmayı nasip etsin. Ömer Tuğrul Hocamız ölümün bir yok oluş değil, ebedi aleme bir tedbili mekana yürüyüş olduğunu bilirdi. Her nefis ölümü tadacaktır. Buradan dönüş yok. Hepimiz de bunun hazırlığı içinde olmamız gerekiyor. Millete ümmete hiç tereddütsüz hizmet ederek hayatını sürdürmüş olan Hocamızı tanıdım tanıyalı böyle gördüm. Sizleri birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili Habib'ine hep birlikte komşu eylesin'' dedi.

