Gündem Şehit Ömer Faruk Civelekin nişanlısı yürekleri dağladı
KOCAELİ

Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde temmuz ayında teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı. Şehidin nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu, sosyal medya paylaşımında, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
Şehit Ömer Faruk Civelekin nişanlısı yürekleri dağladı
Fatmanur Çelikçioğlu - Şehit Ömer Faruk Civelek

Geçtiğimiz temmuz ayında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç" ifadelerine yer verdi.

Çelikçioğlu'nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.

Pençe-Kilit şehidi Ömer Faruk Civelek'e son görev: Gözyaşları ve dualarla uğurlandı
FOTOĞRAF 23
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.
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Şehidin Sakarya Karasu’da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı.
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Gölköprü Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.
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Şehit Civelek’in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi.
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Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu’ya getirildi.
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Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Civelek’in sözleri yürekleri dağladı.
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Kılınan cenaze namazı sonrasında, 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek’in naaşı, Gölköprü merkez mezarlığına defnedildi.
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Öte yandan, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde görev yaptığı esnada ailesine gönderdiği, “Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet” mesajı ise duygulandırdı.
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Pençe-Kilit şehidi Ömer Faruk Civelek'e son görev: Gözyaşları ve dualarla uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesine gönderdiği, “Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet” mesajı ise duygulandırdı.
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