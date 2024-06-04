Şehit pilotlarımızın fedakarlığı ortaya çıktı: Kayseri'de eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiği iddiası

Kayseri'de SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.
Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan
Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.
"Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi"
"Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi"
İçer, şu ifadeleri kullandı:
"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. 'Müdahale edelim' dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, 'üzerimize gelmesin' diye yüzüstü aşağı indi."
İki askerimiz şehit olmuştu
İki askerimiz şehit olmuştu
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit olmuştu.
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2 saat önce