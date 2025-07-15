Şehitler her yıl isim isim anılıyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de, o gece canlarını feda eden şehitler unutulmuyor. Kurulduğu günden bu yana şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalarıyla öne çıkan 15 Temmuz Derneği, hem sosyal hem hukuki alanda önemli faaliyetler yürütüyor. Türkiye genelinde 60’a yakın şehirde düzenli ziyaretlerde bulunan dernek temsilcileri, ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.





HER AYIN 15’İNDE 253 HATİM

Dernek, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik psikolojik destek, sosyal dayanışma ve hukuki danışmanlık gibi birçok alanda çalışmalar yapıyor. Her ayın 15’inde düzenlenen “253 Hatim” programıyla, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek anılıyor. İstanbul’da kurulan “Hafıza 15 Temmuz” müzesi de derneğin her yıl gerçekleştirdiği anma programlarına ev sahipliği yapıyor.





ŞEHİT AİLELERİ YALNIZ KALMIYOR

Şehit aileleri için düzenlenen buluşmalar da derneğin en önemli faaliyetlerinden biri. Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileler bu organizasyonlarla bir araya gelirken, ortak acı etrafında güçlü bir dayanışma ortamı oluşuyor. Eğitim kurumlarıyla yürütülen iş birlikleri sayesinde lise ve üniversite öğrencilerine 15 Temmuz’un önemi aktarılıyor; genç nesilde milli bilinç ve hafıza diri tutuluyor.





DAVALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarla yakın temas hâlinde çalışan dernek, darbe girişimiyle ilgili davaları da yakından takip ediyor. Şehit ailelerinin hukuk mücadelelerinde destek sağlanırken, yurt dışındaki kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetleriyle FETÖ’nün uluslararası algı operasyonlarına karşı duruluyor. 15 Temmuz Derneği, yürüttüğü tüm bu faaliyetlerle sadece geçmişi yaşatmakla kalmıyor; milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkanların hatırasını gelecek kuşaklara da aktarıyor.





9. YILINDA DOLU DOLU ETKİNLİKLER