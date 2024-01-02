Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek için yürüdük: Acımız bir mücadelemiz bir

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından TÜRGEV, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen ve MÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu 308 STK’nın katılımıyla düzenlenen “Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” etkinliği için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü. Sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii’nde buluşan vatandaşlar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerler ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildikten sonra Türk-Filistin bayrakları ve dövizlerle Galata’ya yöneldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü’ne gelen katılımcılar da burada toplandı.

UYAN EY MÜSLÜMAN

Yürüyüş sırasında sık sık tekbirler getirildi. Gruptakiler “Nehirden denize özgür Filistin”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “İş birlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Kanımız canımız feda olsun Aksa’ya”, “Kudüs bizimdir bizim kalacak”, “Hamas’a selam direnişe devam”, “Uyan ey Müslüman”, “İstanbul uyuma kardeşine sahip çık”, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş esnasında Pençe-Kilit şehitlerinin adları okundu, katılımcılar “burada” diye karşılık verdi. Filistin’de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış maketler taşındı.

ADİL GELECEK İÇİN

Galata civarındaki 200’e yakın balıkçı teknesi katılımcılara destek verdi. Müzisyen Ömer Karaoğlu “Şehit tahtında Rabbe gülümser” adlı eserini seslendirdi. Abdurrahim Karakoç’un “Kardan aydınlık” bestesinin de seslendirildiği etkinlikte köprüdeki platformlarda “ForFairFuture” (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer aldı. LED ekranlara da “ForFairFuture” yazısı yansıtıldı. Köprünün Karaköy çıkışında oluşturulan platformda birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalar, şehitler ve Filistinliler için edilen duayla sona erdi.

GALATA’DA 250 BİN KİŞİ

250 bin kişinin katıldığı programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Bilal Erdoğan

Katiller aynı

Milli İrade Platformu adına konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 7 Ekim’de İsrail Naziliğinin tarihin en kanlı katliamına başladığını söyledi. İsrail’in her gün yüzlerce masumu, çocuğu katlettiğini, onlarca yıldır olduğu gibi Filistinlilerin haklarını gasbetmeye, canlarını, mallarını almaya devam ettiğini belirten Erdoğan, dünyanın ise bunu sadece izlediği dile getirdi. Yılın ilk sabahında İstanbul’dan tüm dünyaya haykırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “12 şehidimizi de Filistin’de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye’nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin’de öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Buna kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Filistin’in bizler için önemini öğrenip çocuklarımıza öğreteceğimize söz veriyoruz. Amerika’nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza söz veriyoruz” dedi. Erdoğan boykot çağrısında da bulundu: “Biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durabiliriz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar.”

İbrahim Beşinci

İntikama az kaldı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum” dedi. Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci’ye alandakiler “Burada” diye karşılık verdi. Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı, hürriyet ve hakkaniyet meselelerinin olduğunu vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu: “Kendinden büyük bombalara maruz kalan masum çocuğun, evladının cesedini poşetlerle toplayan mazlum babanın, evini, ocağını tüm ailesini kaybeden çaresiz annenin izzet ve şeref meselesi var. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail’in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda. O kutlu sabaha az kaldı. Tüm halklar uyandı, intikama az kaldı. Direnişin ateşi, tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla, inancımızla galibiyete az kaldı.”

Fatmanur Altun

Bugün Gazze’ye yarın bize

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, coşkulu kalabalığın tek yürek, tek ses, tek nefes olarak hakkı haykırdığını dile getirdi. “Artık soykırım bitsin, artık ateşkes bir an önce yapılsın. Artık Gazzeli kardeşlerimizin acısı bitsin. Gazze bir an önce ayağa kalksın” diyen Altun, Gazze’nin sadece Gazze’den ibaret olmadığına dikkat çekti: “Gazze’ye bugün ellerini uzatanlar yarın coğrafyamızda daha büyük ameliyatlar yapmak istiyorlar. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız ve sesimizi asla kesmeyeceğiz, asla susmayacağız. Bu tepki çığ gibi büyüyecek. Bu çığ, katilleri ve soykırımcıları ezip geçecek.”

Faed Mustafa

Türkiye’ye teşekkür

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, zulme karşı savaşanın her zaman zaferi kazanacağını söyledi. Mustafa, “Biz kaybettiğimiz, sevdiğimiz insanlar için acı çekiyoruz. Bütün bunlara rağmen davamızdan hiç sapmadık” dedi. Kudüs ile Mescid-i Aksa’ya olan iman ve sevgilerinin hiçbir şekilde kırılmayacağını kaydeden Mustafa, Türk halkına davalarında birleştiği için teşekkür etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman bizim davamıza sahip çıktığı için teşekkür ederim. Desteğiniz, duruşunuz, duygularınız, öfkeniz için teşekkür ederim.”

Camiler dolup taştı

Şehitler için 81 ilde dualar edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerince 81 ilde “Gençler sabah namazında buluşuyor” etkinliği düzenlendi. Programlarda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi. Pençe-Kilit’te şehit düşen askerler için okunan hatimlerin duasına, cemaattekiler hep bir ağızdan “Amin!” dedi. Sabah namazlarının kılınmasının ardından bazı kentlerde cami önlerinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.

Ege Akersoy İsmail Aydemir

Arap sevici deyip yumrukladı

Galata Köprüsü’ndeki programdan sonra evine dönen 48 yaşındaki İsmail Aydemir isimli vatandaş, Şişhane Köprüsü’nde ırkçı saldırıya uğradı. Elinde bayrakla yürüyen adam, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olduğu öğrenilen Ege Akersoy tarafından darp edildi. Akersoy, programdan dönen Aydemir’i “Siz nasıl Türk’sünüz, burası Türkiye Cumhuriyeti, sen tam bir Arap sevicisin” diye taciz etti, Aydemir ise “Yürüyüşten geliyorum, Elhamdülillah Müslüman’ım. Türk’üm ben. Senden daha çok Türk’üm” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Akersoy, sözlü tacizde bulunduğu Aydemir’e saldırdı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle ağzı ve burnu kan içinde kalan Aydemir yere yığıldı. Gözaltına alınan saldırgan Ege Akersoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebekler ölürken uyuyamıyorum

Galata Köprüsü’ndeki programda 7’den 70’e pek çok kişi yer aldı. Kendi imkanlarıyla sabah Galata’ya gelen Gülhan Avşar, evde tülbendinin üstüne yazdığı sloganla İsrail’i protesto etti. Avşar, “Ben bir anneyim ve orada bebekler ölürken uyuyamıyorum. Mazlumların yanında olacağız. Bebek katillerinden hesap sorulsun”, 67 yaşındaki Nurettin Saraçoğlu “Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Kudüs Müslümanlarındır. Zafer Müslümanların olacaktır”, 75 yaşındaki Mehmet Nuri Genç ise “Gazze’de yaşananların sorumlusu Amerika’dır. Gazze’de katliam yapanlarla Pençe-Kilit’te 12 askerimizi şehit edenler aynı. Bir gün Amerika yok olacak” dedi. Osmanlı motosikletler kulübü sözcüsü Ali Yücel, “Gazze’de insanlığın kıyımını yapan teröristler, bir gün hesap verecek. 2024 Allah’ın izniyle Müslümanların yılı olacak” şeklinde konuştu.

ONLARIN YERİNDE BİZ OLABİLİRDİK

Programda çok sayıda genç de vardı. Yürüyüş için Ankara’dan gelen 17 yaşındaki Ceren Öztürk “Savaşın bitmesini, ateşkes ilan edilmesini istiyoruz”, 9 yaşındaki İbrahim Demirok ise “Orada her gün çocuklar ölüyor. Biz bunları görmeye dayanamıyoruz. O çocukların yerinde biz de olabilirdik. Kendimi onların yerine koyup her gün dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

BOYKOT İŞGALCİLERİ VURUYOR

Programa yabancı uyruklular da destek verdi. Yürüyüşe Düzce’den katılan 21 yaşındaki Yemenli Muhammed, “Düzce’den geldim. Filistin meselesi sadece orada yaşayan kardeşlerimizin meselesi değil, orası bizim ilk mescidimiz ve bütün Müslümanların savunması gereken kutsal topraklardır. Bizler Filistin davasıyla büyümüş gençleriz. Filistin’in özgürlüğünü tüm dünyaya ilan edeceğiz Allah’ın izniyle” dedi. 16 yaşındaki Mısırlı Sündüs Nasr ise şöyle konuştu: “Boykota devam edeceğiz. Bu yaptırımlar işgalcileri zor duruma düşürüyor. İsrail’e destek veren birçok firma büyük zarara uğradı. Birlik olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu anlıyoruz. Rabbimiz bir gün hepimize Filistin’in özgürlüğünü nasip edecek. O günleri göreceğiz.”

3, 2, 1 ateşkes!

Gazze’deki soykırımın durması için sosyal medyada bir araya gelen dünyanın dört bir yanından aktivistler, Londra merkezli Countdown2Ceasefire (Ateşkese geri sayım) projesini başlattı. İki hafta önce başlatılan kampanyaya destek veren binlerce kişi, önceki gece 50 ülkede meydanlara çıkarak 2024’e girerken 10’dan geri sayım yaptı, ardından da “ateşkes” çağrısında bulundu. Buna ilişkin sosyal medyaya yüklenen görüntüler “Countdown2Ceasefire” etiketiyle paylaşıldı. Kampanyanın Türkiye ekibi, Yeni Şafak’a “Ülkemizde yeni yılın yaklaştığı son saniyelerde geri sayım ile 3, 2, 1 diyerek ‘Hemen Ateşkes’ diye bağırdık. Amaç, dikkatleri bu tarafa çevirmek” açıklamasını yaptı.

İsveç’te yılbaşı kutlamadılar

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal edip Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirdi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı’nda toplanan göstericiler, yılbaşı kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu. “Özgür Filistin, özgür Gazze”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e boykot” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler “İşgale son” ve “‘Katil İsrail” sloganları attı. İsveç ve ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe tepki gösterilirken, bu iki ülkenin İsrail’in işlediği savaş suçlarına ortak olduğu vurgulandı.







