Şehrin kültür varlıklarına karekod teknoloji kazandıran 'Dijital İstanbul' projesi tanıtıldı

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Bunun için Ziraat Katılım'ın önderliğinde ilk etapta 200 camimizde bu uygulama başladı. İnşallah ikinci etabında, üçüncü etabında bizim çalışacağımız cami sayımız 600. Ama 40 bine yakın eserimiz var, inşallah bunlardan tanıtılabilecek olanları, gezilebilecek olanları bu kapsamda Ziraat Katılım gibi başka sponsorlar da bularak sosyal sorumluluk projelerinde herkesin bir ucundan tuttuğu bu projeyi İstanbul'umuza, Türkiye'mize tekrardan kazandırmış olacağız. Bu uygulamayı yapan firmamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem 5 dilde olması, bilgilerin muhafaza altına alınması, geri dönüşümünün mümkün olması ve kendini yenileyebilir bir durumda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti.