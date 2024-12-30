Kültür sanata doyduk

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kütüphanecilik, yayıncılık, tiyatro, opera, bale, sinema ve bandrollü kitap gibi veriler paylaşıldı. Halk kütüphanesi sayısı bin 301’e çıkarken, üye sayısı 6,6 milyon kişi, kitap sayısı 25,8 milyon oldu. Bu yıl halk kütüphaneleri toplam 38 milyon ziyaretçi ağırladı. “Edebiyat Eserlerini Destek Programı” ile 545 ilk eserin yayımına destek sağlandı. Devlet Tiyatrolarının 75 yıllık tarihinde ilk kez 2023-2024 sezonunda, seyirci sayısı yüzde 66 artarak 2 milyon 149 bin 361’e ulaştı. Kültür Yolu Festivallerinde ise 60 oyun, 175 temsille 63 bin 518 seyirciye ulaşıldı.

100 BİN ÇOCUK İLK KEZ SİNEMA İZLEDİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ise festivallerde 148 etkinlikte 134 bin 844 seyirciye, sanat sezonunda ise 1009 temsilde 613 bin 276 seyirciye ulaştı. Anadolu Opera ve Bale Festivalinde 6 şehirde, 15 etkinlik ve 15 bin 358 izleyiciyle buluşuldu. Yıl boyunca sinema sektöründe, 56 projeye 256 milyon lira destek sağlandı. “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 108 sinema salonuna 28 milyon lira katkıda bulunuldu. Sinema sektörüne toplamda ise 381 milyon lira destek verildi. “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesiyle 100 bin çocuk ilk kez sinema deneyimi yaşadı.

Bandrollü kitap sayısında 2002’ye göre yüzde 202 oranında artış sağlandı. 2002’de 135 milyon olan bandrollü kitap sayısı, 2024’te 408 milyonu aştı. Bu yıl 4 bin 293 eser ve yapım tescil edildi. En çok tescil yapılan alanlar sırasıyla; müzik albümü (1350), bilgisayar programı (1231), ilim-edebiyat eseri (676) ve sinema filmi (522) oldu.







