Yüzyılın İstanbul’u kitap oldu

Eserde ekonominin ve siyasetin biçimlendiği bir kent olarak İstanbul’un geçirdiği son asır, farklı boyutlarıyla yansıtılarak kültürel bir bellek, milli bir hafıza olarak yaşanan dönemlere ışık tutuluyor. Ahmet Emre Bilgili’nin editörlüğünde hazırlanan çok yazarlı kitapta onlarca uzman ve akademisyen aynı zamanda gelecek yüzyılın nasıl biçimleneceğinin de müjdesini veriyor.