Yüzyılın İstanbul’u kitap oldu

Sadettin Ökten’den İlber Ortaylı’ya, Mario Levi’den Önder Küçükerman’a kadar birçok tanınmış akademisyen ve uzmanın İstanbul’un son asırda yaşadığı değişimi anlattığı Yüzyılın İstanbul’u kitabı, İTO tarafından yayınlandı.
Eserde ekonominin ve siyasetin biçimlendiği bir kent olarak İstanbul’un geçirdiği son asır, farklı boyutlarıyla yansıtılarak kültürel bir bellek, milli bir hafıza olarak yaşanan dönemlere ışık tutuluyor. Ahmet Emre Bilgili’nin editörlüğünde hazırlanan çok yazarlı kitapta onlarca uzman ve akademisyen aynı zamanda gelecek yüzyılın nasıl biçimleneceğinin de müjdesini veriyor.
Eserde makaleler; “Tarihi İstanbul ve Arkeoloji”, “Ekonomik ve Siyasi Hayat”, “Şehir ve Sosyal Hayat”, “Kültürün Başkenti” olmak üzere 4 başlık altında toplanıyor.