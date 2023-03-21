Sele kapılan anne ve kızı bulundu

Şiddetli sağanağın neden olduğu selde Şanlıurfa ve Adıyaman’da kaybolan vatandaşlar aranıyor. Adıyaman Tut’ta kaldığı konteynerle sele kapılan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra’yı arama çalışmaları dün de devam etti. Büyük felaketin 6’ncı gününde ekipler çalışmaları Ömerova Deresi ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Fatma Tekdal, Zeynep Zümra Tekdal.

YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Göksu Çayı’nın üstündeki kanalda sabah saatlerinde bir kadın cesedine ulaşıldı. Su ve balçığın içinden çıkarılan cesedin Fatma Tekdal’a ait olduğu belirlendi. Akşam üzeri de Zeynep Zümra bebeğin cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedine Boyundere köyü yakınlarındaki HES kanalında ulaşıldı. Tekdal’ın yakınları teşhiste bulundu, ancak kesin kimlik tespiti Adli Tıp’ta yapılacak DNA eşleşmesiyle belirlenecek. Selde can kaybı 20’ye yükseldi.

Emin Ergün.

O gün nişanı vardı

Şanlıurfa’da kullandığı TIR’la sele kapılan sürücüden hâlâ haber yok. 24 yaşındaki Emin Ergün için yürütülen çalışmalarda, selde gözden kaybolan TIR’ın izine yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede ulaşılmıştı. Ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. TIR’ın, baraj gölü kıyısından 30 metre açıkta olduğu tespit edildi. Koca aracı çıkartmak için iş makineleriyle bu alana dolgu yapılıyor. Sel nedeniyle kıyıda oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları zorlaştırıyor. Bölgede günlerdir süren şiddetli yağış nedeniyle baraja akan sel suları TIR’a ulaşmak adına kepçelerle açılan koridoru doldurduğu için aynı yol her gün tekrar açılıyor. Zorlu çalışmayı Ergün’ün yakınları da umutla takip ediyor. Kayıp şoförün babası Davut Ergün, sele kapıldığı gün oğlunun nişanının olacağını söyledi: “Eve dönüş yolunda kayboldu. Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik. Cenab-ı Allah izin vermedi, yetişemedi. 6 gündür burada devlet millet el ele onu bulmaya çalışıyoruz.”

10 bin personelle çamur temizliği

Selin vurduğu kentlerde çamur temizliği sürüyor. Şanlıurfa’da 2 bini asker yaklaşık 10 bin personel çamurla kaplanan kenti temizliyor. Asker ve korucuların destek verdiği temizlikte 1687 araç kullanılıyor. Polis ve Jandarma’ya ait TOMA’ların sokakları yıkadığı kentte, 5 kişinin can verdiği Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi tamamen temizlendi. Alt geçit peyzaj çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açılacak. Selin izleri günden güne silinirken, kentteki hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.







