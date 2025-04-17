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Şerit ihlali faciayla sonuçlanıyordu: Otomobiller kafa kaya çarpıştı, yaralılar var

Şerit ihlali faciayla sonuçlanıyordu: Otomobiller kafa kaya çarpıştı, yaralılar var

00:5317/04/2025, جمعرات
DHA
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Dört kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dört kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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