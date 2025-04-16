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Karabük'te feci kaza: Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük'te feci kaza: Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti

23:2916/04/2025, Çarşamba
DHA
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Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, seyir halindeki traktörün ön kısmında oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen orman işçisi Murat Cinkavuk (52) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Tırköy Çitdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafına oturdu.
Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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