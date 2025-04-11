19 yıl önce Adana'da çalındı, Diyarbakır'da bulundu: Kriminal inceleme yapıldı, 22 kamera incelendi

"Sağ olsunlar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yıllar sonra traktörümü sapasağlam teslim etti. Bu traktörü bulamıyorduk, unutmuştuk. Bayramdan birkaç gün önce Jandarma Komutanlığından aradılar, 'Traktörünüzü bulduk, gözünüz aydın.' dediler, çok sevindim. Beklemediğim bir zamanda beklemediğim bir yerde traktörüm bulundu. Diyarbakır'a buradan nasıl gitti, nasıl götürdüler bilemiyorum."