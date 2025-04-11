19 yıl önce Adana'da çalındı, Diyarbakır'da bulundu: Kriminal inceleme yapıldı, 22 kamera incelendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yıl önce çalınan traktör, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bulundu. Kriminal incelemeyle orijinal tescil bilgilerine ulaşılan traktörüne kavuşan çiftçi Selçuk Çelik "Bayramdan üç gün önce İl Jandarma Komutanlığından aradılar, 'Traktörünüzü bulduk, gözünüz aydın.' dediler, çok sevindim. Beklemediğim bir zamanda, beklemediğim bir yerde traktörüm bulundu. Kendilerine minnet borçluyum" dedi.
Traktörünü bulamayan Çelik, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Yapılan çalışmalara rağmen traktör bulunamadı.
Diyarbakır'da çalıntı araçların bulunması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.
Görüntüleri inceleyen ekipler merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi'nde tespit ettikleri bir traktörün çalıntı olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı.
JASAT, iki asayiş timi ve asayiş komando timi tarafından zırhlı araçla 23 Şubat'ta saat 21.00'de düzenlenen operasyonla söz konusu traktöre el konuldu.
Traktörün tescil bilgilerini kontrol eden ekipler, kaybolan ve ihbarda bulunulan araçlarla bu bilgilerin örtüşmediğini tespit etti.
Gerekli incelemelerin yapılması için adli makamlardan alınan izin doğrultusunda traktör yediemin otoparkına çekildi.
Traktörde kriminal inceleme yapıldı
Traktörün tescil bilgilerinin belirlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde yapılan çalışmalar sonucu silinen şasi ve motor numarası geri getirilerek aracın orijinal tescil bilgilerine ulaşıldı.
Ekipler, çiftçi Çelik'i arayarak yıllar önce çalınan traktörünün bulunduğunu müjdeledi.
Seyhan'dan Diyarbakır'a gelen Çelik, İl Jandarma Komutanlığından aracını teslim aldı.
Umudunu kestiği traktörüne yıllar sonra kavuşan Çelik, büyük sevinç yaşadı.
"Traktörü bulamıyorduk, unutmuştuk"
Traktörüyle memleketine dönen Çelik aracının 2006'da çalınmasının ardından gerekli yerlere başvuruları yaptığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.
Yıllar sonra traktörünün bulunmasından dolayı şaşırdığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti: