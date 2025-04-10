Komşuları kayıp ihbarında bulundu: Eşinin akıntıya kapıldığı derenin çevresinde aranıyor

Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin için dün gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarı yaptı. Keskin'in bulunması için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi.