Kayıp kardeşini 'cehennem'deki fotoğrafta fark etti: Boynundaki dövmeden tanıdı

Dünya basınında büyük ses getiren fotoğraflardan birinde gördüğü kardeşini, boynundaki sinek kuşu dövmesinden tanıdı.

ABD'YE YASAL YOLLARDAN GİRMİŞTİ

Arturo Suarez isimli göçmen, beş hafta öncesine kadar profesyonel bir şarkıcıydı. Sığınma talebinin işleme alınmasını beklerken Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyordu.





Aslen Venezuelalı olan bu kişi, ABD'ye yasal yollardan girmişti.

"YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEME" GÖNDERİLDİ

Ancak şu anda Trump yönetimi tarafından gönderildiği El Salvador'da bulunan ve "yeryüzündeki cehennem" olarak bilinen hapishanede tutuklu.





Beyaz Saray onun bir çete üyesi olduğunu iddia ediyor ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulunmuyor.

"TEK SUÇU DÖVME YAPTIRMAK"

Kardeşi Nelson Suarez, Sky News'e yaptığı açıklamada, kardeşinin tek "suçunun" Venezuelalı olması ve dövme yaptırması olduğuna inandığını söyledi.





Nelson, kardeşinin çete üyesi olmadığı konusunda ısrar ederek, "Dövmeler yüzünden olduğu sonucuna vardım. Eğer sabıka kaydınız yoksa, ABD'de hiçbir suç işlemediyseniz, başka ne sebep olabilir? Çünkü Venezuelalısınız?" ifadelerini kullandı.

AİLESİ HABER ALAMIYOR

34 yaşındaki Arturo, mart ayında müzik videosu çekerken göçmenlik görevlileri tarafından tutuklandı.





Önce Teksas'ın El Paso kentindeki bir sınır dışı merkezine götürüldü, ardından da askeri bir uçağa bindirilerek El Salvador'a nakledildi.





Ailesi o zamandan beri genç adamdan haber alamadı. Avukatlar ve göçmen hakları grupları, CECOT hapishanesine gönderilen 200'den fazla Venezuelalı erkekten hiçbiriyle iletişim kuramadı.

BOYNUNDAKİ DÖVMEDEN TANIDI

Nelson, kardeşinin büyük ihtimalle CECOT'ta olduğunu, bir haber sitesinde gördüğü fotoğraf sayesinde öğrendi.





Genç adam, elleri ve ayakları kelepçeli, başları tıraşlı ve vücutları birbirine zincirlenmiş bir grup tutuklunun fotoğrafındaki ayrıntıyı fark etti.

ÖLEN ANNESİNİN ANISINA YAPTIRMIŞ

Fotoğrafta bulunan genç adamın boynundaki dövmeyi işaret eden Nelson, "Boynunda sinek kuşu dövmesi görebilirsiniz" diye konuştu.





Kardeşi, Arturo'nun sinek kuşu dövmesini ölen annelerinin anısına yaptırdığını aktardı. Arturo'nun toplamda 33 dövmesi var, bunların arasında bir piyano, şiirler ve İncil'den dizeler var.





Bu dövmelerin onu Trump'ın göçmen karşıtı hareketinin merkezine yerleştirmiş olması mümkün.

ÇETE SEMBOLÜ DÖVMELER

Göçmenlik görevlileri belirli dövmelerin çete sembolleri olduğuna odaklandı. Göçmenlik görevlilerine "Alien Enemy Validation Guide" adlı bir belge verildi.





Belge, gözaltındaki bir göçmenin çete üyesi olarak "onaylanıp onaylanmayacağını" belirlemek için puan tabanlı bir sistem sağlıyor.





Belgeye göre altı puan ve üzeri puan alan göçmenler Tren de Aragua çetesinin üyeleri olarak belirleniyor.





"Sembolizm" kategorisine giren dövmeler dört puan alırken, çete sembollerini "gösteren" sosyal medya paylaşımları iki puan alıyor. Belgeye göre şüpheli olarak değerlendirilen dövmeler arasında özellikle taçlar ve yıldızlar yer alıyor.

ABD'DEKİ GÖÇMEN KARŞITLIĞI

Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump, savaş zamanında sadece üç kez uygulanan 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı imzaladı.





Bu yasa, başkanın ABD'de yasal olarak yaşayan göçmenleri, hükümetin "düşmanı" olarak görülen ülkelerden geliyorlarsa, gözaltına almasına ve sınır dışı etmesine izin veriyor.



