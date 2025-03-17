Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan toprağa verildi

Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Mertcan Güvercin'in cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.