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Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan toprağa verildi

Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan toprağa verildi

12:1117/03/2025, الإثنين
DHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranırken dağlık bölgede cansız bedeni bulunan Mertcan Güvercin (23) toprağa verildi.

Samandoğ'ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, dün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.

Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Mertcan Güvercin'in cenazesi bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.





#Hatay
#Arama Kurtarma
#Samandağ

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