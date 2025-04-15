14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör can aldı: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 01.30 sıralarında Çubuk ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih P.'ye ait olan ve Abdullah E.'nin kullandığı 06 CCF 31 plakalı saman balyası yüklü traktör, yolun karşısına geçmek isteyen Akkız Önal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.