Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Tarlada feci ölüm: Kullandığı traktör sonu oldu

Tarlada feci ölüm: Kullandığı traktör sonu oldu

23:363/04/2025, Thursday
IHA
Sonraki haber
Ağır yaralanan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te tarlada ilaçlama yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sarıdana köyünde Mehmet Sıddık Kümek (65), tarlada ilaçlama yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kümek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



#Siirt
#Traktör
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CUMA NAMAZI VAKTİ 4 NİSAN 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri