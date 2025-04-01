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Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 11 işçi dumandan etkilendi

Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 11 işçi dumandan etkilendi

08:081/04/2025, Salı
AA
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Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt’te merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bulunan bir terlik fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken 11 işçi dumandan etkilendi.

Siirt'te merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı. Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 işçiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 işçi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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