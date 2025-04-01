Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü: 11 işçi dumandan etkilendi

Siirt'te merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.