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Kovada Gölü'nde gizli sazan avına gece baskını

Kovada Gölü'nde gizli sazan avına gece baskını

08:001/04/2025, Salı
IHA
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Ağlardan çıkan sazan balıkları canlı olarak göle geri bırakıldı.
Ağlardan çıkan sazan balıkları canlı olarak göle geri bırakıldı.

Isparta su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde yapılan denetimde sahipsiz bin 200 metre uzatma ağına el konuldu, yakalanan sazanlar göle bırakıldı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, 30-31 Mart 2025 tarihlerinde Kovada Gölü'nde gece denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan sahipsiz bin 200 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği işlem yapılırken, ağlardan çıkan sazan balıkları canlı olarak göle geri bırakıldı. Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.






#ısparta
#sazan balığı
#kaçak

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