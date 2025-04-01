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Komşudan su deposu geldi: Fırtınada uçtu yan evin banyosuna düştü

Komşudan su deposu geldi: Fırtınada uçtu yan evin banyosuna düştü

07:161/04/2025, Salı
IHA
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Fırtına sebebiyle bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Fırtına sebebiyle bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir evin çatısından kopan güneş enerjisi sisteminin su deposu, yandaki evin çatısını delip banyoya düştü.

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde olumsuz hava şartları etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Ağaç devrilmeleri ve çatı uçması olaylarında bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.


Yaşanan fırtınada dört katlı bir apartmanın çatısı zarar görürken, çatıdan kopan güneş enerjisine ait su deposu, yandaki iki katlı evin çatısını delip banyoya düştü. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, evin çatısında ve banyoda büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.



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