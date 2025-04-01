Komşudan su deposu geldi: Fırtınada uçtu yan evin banyosuna düştü

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde olumsuz hava şartları etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Ağaç devrilmeleri ve çatı uçması olaylarında bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.