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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

12:3530/03/2025, Pazar
AA
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Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojini son hava durumu tahminlerine göre, Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

#Ege Denizi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Güney Ege

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