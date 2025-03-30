Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojini son hava durumu tahminlerine göre, Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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