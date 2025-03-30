Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, salı günü sabah saatlerinden itibaren güneyden yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.