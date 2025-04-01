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Bayramın son günü acı haber: Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü öldü

Bayramın son günü acı haber: Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü öldü

08:041/04/2025, Salı
AA
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Dört kişilik ailede baba hayatını kaybederken, anne ve iki oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Dört kişilik ailede baba hayatını kaybederken, anne ve iki oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta İ. K'nin (44) kullandığı araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#"Uçurum"
#1 ölü 3 yaralı
#Kahramanmaraş
#Onikişubat ilçesi

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