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Balıkesir'de feci kaza: Refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de feci kaza: Refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

17:1531/03/2025, Pazartesi
AA
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Balıkesir'de refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Balıkesir'de refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Ahmet Y. (59) idaresindeki 35 HUM 28 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut yolu mevkisinde refüje çarptı.

Ağaçlara vurarak devrilen otomobildeki sürücü ile Mesude Y. (54), Mahmut Y. (51), Ayşe Y. (48) ve Halil Y. (15) yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



#Balıkesir
#otomobil
#TRAFİK KAZASI

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