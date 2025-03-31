Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İki otomobilin çarpıştığı kazada üç araç hasar gördü: Yaralılar var

İki otomobilin çarpıştığı kazada üç araç hasar gördü: Yaralılar var

00:2431/03/2025, الإثنين
DHA
Sonraki haber
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüj üzerindeki ağaçları yıktıktan sonra durabildi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüj üzerindeki ağaçları yıktıktan sonra durabildi.

İstanbul'da yol kenarında park halindeyken hareket eden araca seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil başka bir araca çarptı. Üç kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Arnavutköy'de caddede seyreden otomobil, park halindeyken hareket ederek yola giren başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i park halindeki 3 araç hasar görürken, 3 kişi yaralandı.

Ağaçları yıktıktan sonra durabildi

Kaza saat 17.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 34 GYD 759 plakalı aracın sürücüsü, otomobiline binerek hareket ettirdi. Yol kenarından caddeye çıkan 34 GYD 759 plakalı otomobile, caddede seyir halinde olan 34 KIZ 468 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan, 34 GYD 759 plakalı otomobil, park halindeki 06 FM 6313 plakalı araca çarptı. 34 KIZ 468 plakalı otomobil ise savrularak, refüj üzerindeki ağaçları yıktıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak