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Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk geri dönmedi: Sulama kanalına düştü

Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk geri dönmedi: Sulama kanalına düştü

08:4431/03/2025, الإثنين
AA
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AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri küçük çocuğu bulmak için bölgeye geldi.
AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri küçük çocuğu bulmak için bölgeye geldi.

Aksaray'da şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Aksaray Çimeliyeniköy'de şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, yolda yürürken sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı. Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#kaza
#çocuk
#sulama kanalı

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