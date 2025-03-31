Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk geri dönmedi: Sulama kanalına düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı. Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.