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Siirt'te minibüs koyun sürüsüne daldı: 20'si telef oldu

Siirt'te minibüs koyun sürüsüne daldı: 20'si telef oldu

09:4428/03/2025, пятница
IHA
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20 koyunun telef olduğu kazaya karışan araçta da maddi hasar meydana geldi.
20 koyunun telef olduğu kazaya karışan araçta da maddi hasar meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüsün koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu.

Dün akşam saatlerinde Siirt Kurtalan kara yolu çimento fabrikası mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KTC 07 plakalı minibüs, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 20 koyun telef olurken, bazı hayvanlar da yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapandı.


Yolun açılması için itfaiye ekipleri temizlik çalışması yaparken, trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.



#siirt
#kurtalan
#koyun

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