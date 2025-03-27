Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: Üç ölü dört yaralı

Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: Üç ölü dört yaralı

21:4327/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: Üç ölü dört yaralı
Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: Üç ölü dört yaralı

Diyarbakır'da taziye dönüşü 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlarından ikisinin taziye dönüşünde bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




#Diyarbakır
#Kaza
#Trafik kazası
#Bismil
#Kırsal Tepe Mahallesi
#Taziye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 28 Mart öğle ezanı kaçta okunuyor?