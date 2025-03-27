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Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

12:4927/03/2025, Perşembe
AA
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Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki Ali Gök hayatını kaybetti.

Hatay Antakya!da S.A. yönetimindeki özel halk otobüsü, Yavuz Sultan Selim Caddesi Balıkçılar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gök'e (75) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gök'ün cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



#hatay
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