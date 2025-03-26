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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca facianın eşiğinden dönüldü: Yaralılar var

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca facianın eşiğinden dönüldü: Yaralılar var

20:4226/03/2025, Çarşamba
IHA
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Elazığ'da meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücü, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için aracının direksiyonunu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan beş kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 BJ 143 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



#Elazığ
#Kaza
#Köpek

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