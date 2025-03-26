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Bu otun diğer adı 'doğal antibiyotik': Çiriş otu kilosu 100 liradan tezgaha çıktı

Bu otun diğer adı 'doğal antibiyotik': Çiriş otu kilosu 100 liradan tezgaha çıktı

11:3226/03/2025, Çarşamba
IHA
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Çiriş otu
Çiriş otu

Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu.


30 senedir çiriş otu sattığını belirten Zülfü Güngör, "Çiriş otu 3 gündür Elazığ'a geldi. Daha öncesinde vatandaşlar çok soruyordu şimdi tezgahlarda yerini aldı. Faydalı olduğu için vatandaşlar sürekli çiriş otunun gelip gelmediğini soruyordu. Çiriş otu doğada kendiliğinden yetişiyor. Herkes getiremez çiriş otunu. Biz bunları Tunceli'nin Ovacık dağlarından getirtiyoruz. Çiriş otunun kilogramı 100 liraya satılıyor. Haziran ayına kadar satışı devam edecektir. Çiriş otu bağırsak hastalığının ilacıdır. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor zaten. Çiriş otu doğal antibiyotiktir" dedi.



#çiriş otu
#elazığ
#doğa

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