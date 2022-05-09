Özgün Bahar sofralarınızda Çiriş çorbası
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Bahar sofralarınızda: Çiriş çorbası

Baharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olan çiriş otu, dağlardan toplanıp sofralarınızı süslüyor. B ve C vitaminleri açısından da yüksek besin kaynağı çiriş otunun çorba tarifini sizler için hazırladık. Peki, Çiriş otu çorbası nasıl hazırlanır? İşte, çiriş otu tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiriş çorbası tarifi: Çiriş çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Çiriş çorbası nasıl yapılır?

Besin değeri açısından zengin olan çiriş otunun çorbası nasıl yapılır? İşte, enfes çiriş çorbası tarifi...

ÇİRİŞ ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 kg çiriş
  • -Yarım çay bardağı sıvı yağ

Terbiyesi için:

  • -Yarım kg yoğurt
  • -1 yemek kaşığı un
  • -1 topak limon tuzu
  • -3 su bardağı su

Üzeri için;

  • -Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • -1 tatlı kaşığı kuru nane
  • -Arzuya göre 1 diş sarımsak
  • -Tuz

ÇİRİŞ ÇORBASI YAPILIŞI

Çirişi küçük küçük doğrayıp yıkayalım. Bir tencereye sıvı yağ ilave edip çirişleri üzerine ilave ederim. Kendi suyu cikip o suyu çekene kadar ocakta karıştırıp pişirelim. Ocağı kısalım biz bu arada büyük bir kaseye yoğurdu suyu ve unu koyup çırpalım. Limon tuzunu da ilave edip ocaktaki pişen çirişin üzerine karıştırarak ilave edelim, ocağı daha hızlı hale getirip karıştırıp kaynamasını sağlayalım. Biz bu arada tavaya sıvı yağ koyalım sarımsak( istenirse) koyup kuru nane ilave edip tencerede pişen çirişin üzerine dökelim. Katı gelirse su ilave edile bilir en son tuzunu ilave edip ocağı kapatıp dinlendiriyoruz.


ÇİRİŞ ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Çiriş otu çorbasının hazırlama süresi 25 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
FOTOĞRAF 15
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Zengin bitki örtüsüne sahip olan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde, ilkbaharın gelmesiyle dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu vatandaşlar tarafından binbir zahmetle toplandıktan sonra sofralarda yerini alıyor. Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri otları özenle torbalara yerleştirerek evlerine götürüyor.
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Burada çiriş otunu çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken geri kalanını da kışın kullanmak üzere kurutuyor. Şifa kaynağı olarak bilinen bu otlar bölgede ‘gulik’ olarak biliniyor.
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“Birçok hastalığa iyi geliyor” <br> <br> İlkbaharın gelmesi ve karın yerden kalkmasıyla birlikte her yıl çiriş otu toplamak için dağ köylerine geldiklerini belirten Salih Doğan, “Bugün çiriş toplamaya geldik. Karın erimesiyle beraber bu otlar da çıkmaya başlıyor. Tadı gerçekten çok güzel. Yumurtayla kavurması yapılıyor. Kurutup kışın da yiyoruz...
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35 kilometre yol geldik çiriş toplamak için. Kar yerden kalktıktan sonra çıkan bu otun ömrü en fazla 15 gündür. İlkbahar ilacıdır bu. Birçok hastalığa iyi geliyor. Saf kavurması daha güzel oluyor“ ifadelerine yer verdi.
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“Tam bir şifa deposu” <br>< br> Dağlardan topladıkları otları çamur ve yabani otlardan ayırdıklarını söyleyen Türkan Doğan, çiriş otunun bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Dağlardan ve köylerden bu çirişi topladık getirdik. Şu an temizliyoruz. Temizledikten sonra biraz haşlayacağız. Daha sonra poşetleyip derin dondurucuya koyacağız...
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Hem bu mevsimde hem de kışın kullanabiliyoruz. Tam bir şifa deposudur. Haşil yemeği yapılıyor. Tadı gerçekten mükemmel oluyor bu yemeğin. Süt çorbası yapılıyor, her çeşit yemek yapılabiliyor bu otla” dedi.
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Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, binbir zahmetle dağlardan toplandıktan sonra sofraları süslüyor.
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