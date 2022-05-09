Bahar sofralarınızda: Çiriş çorbası

Besin değeri açısından zengin olan çiriş otunun çorbası nasıl yapılır? İşte, enfes çiriş çorbası tarifi...

ÇİRİŞ ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 kg çiriş

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

Terbiyesi için:

-Yarım kg yoğurt

-1 yemek kaşığı un

-1 topak limon tuzu

-3 su bardağı su

Üzeri için;

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

-1 tatlı kaşığı kuru nane

-Arzuya göre 1 diş sarımsak

-Tuz

ÇİRİŞ ÇORBASI YAPILIŞI

Çirişi küçük küçük doğrayıp yıkayalım. Bir tencereye sıvı yağ ilave edip çirişleri üzerine ilave ederim. Kendi suyu cikip o suyu çekene kadar ocakta karıştırıp pişirelim. Ocağı kısalım biz bu arada büyük bir kaseye yoğurdu suyu ve unu koyup çırpalım. Limon tuzunu da ilave edip ocaktaki pişen çirişin üzerine karıştırarak ilave edelim, ocağı daha hızlı hale getirip karıştırıp kaynamasını sağlayalım. Biz bu arada tavaya sıvı yağ koyalım sarımsak( istenirse) koyup kuru nane ilave edip tencerede pişen çirişin üzerine dökelim. Katı gelirse su ilave edile bilir en son tuzunu ilave edip ocağı kapatıp dinlendiriyoruz.

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ÇİRİŞ ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Çiriş otu çorbasının hazırlama süresi 25 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.