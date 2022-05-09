Yumurtalı çiriş kavurması tarifi: yumurtalı çiriş kavurması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Burada çiriş otunu çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken geri kalanını da kışın kullanmak üzere kurutuyor. Şifa kaynağı olarak bilinen bu otlar bölgede ‘gulik’ olarak biliniyor.