Özgün Yumurtalı çiriş kavurması tarifi yumurtalı çiriş kavurması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Yumurtalı çiriş kavurması tarifi: yumurtalı çiriş kavurması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

İlkbahar bereketiyle sofralarımıza geliyor. Çiriş otu bahar mevsiminin en nadide vitamin deposu. Çiriş otunun çorbasından tutun da kavurmasına kadar birçok çeşidi yapılıyor. Peki, çiriş otunun yumurtalı kavurması nasıl yapılır? İşte, yumurtalı çiriş otunun malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yumurtalı çiriş kavurması tarifi: yumurtalı çiriş kavurması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Yumurtalı çiriş kavurması nasıl yapılır?

Çiriş otunun içinde bulunan minareller sayesinde saç köklerinin azalmasına, egzamaya, sivilce ve daha nice faydaları bulunmaktadır. Peki, besin değeri zengin olan çiriş otunun yumurtalı çiriş kavurması nasıl yapılır? İşte, muhteşem yumurtalı çiriş kavurması tarifi...

YUMURTALI ÇİRİŞ KAVURMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -Yarım kg. çiriş otu
  • -2 ince dal pırasa
  • -4/5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • -3 yumurta
  • -Tuz
  • -Arzuya göre pulbiber ve karabiber

YUMURTALI ÇİRİŞ KAVURMASI YAPILIŞI

  • 1. Pırasaları ince ince doğrayıp tavaya alın. Zeytinyağında yumuşayana kadar çevirin.
  • 2. Yıkanmış ve iri doğranmış çiriş otlarını ilave edin. Ağzını kapatıp, altını kısın.
  • 3. 10-15 dakika kadar bu şekilde pişirip otların yumuşamasını sağlayın.
  • 4. Kapağını açıp, altını açın. Tuzu atın. Suyu çekilene kadar bekleyin.
  • 5. Yumurtalarını kırıp çok aşırı dağıtmadan pişirin.
  • 6. Kendi adıma ben bu otlar varken et falan aramıyorum.
  • 7. Afiyet şifa olsun. Rabbim bizleri gereği gibi şükreden kullarından eylesin.

YUMURTALI ÇİRİŞ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Yumurtalı çiriş kavurmasının hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

Bahar sofralarınızda: Çiriş çorbası
ÖZGÜN
Bahar sofralarınızda: Çiriş çorbası

Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
FOTOĞRAF 15
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Zengin bitki örtüsüne sahip olan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde, ilkbaharın gelmesiyle dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu vatandaşlar tarafından binbir zahmetle toplandıktan sonra sofralarda yerini alıyor. Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri otları özenle torbalara yerleştirerek evlerine götürüyor.
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Burada çiriş otunu çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken geri kalanını da kışın kullanmak üzere kurutuyor. Şifa kaynağı olarak bilinen bu otlar bölgede ‘gulik’ olarak biliniyor.
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“Birçok hastalığa iyi geliyor” <br> <br> İlkbaharın gelmesi ve karın yerden kalkmasıyla birlikte her yıl çiriş otu toplamak için dağ köylerine geldiklerini belirten Salih Doğan, “Bugün çiriş toplamaya geldik. Karın erimesiyle beraber bu otlar da çıkmaya başlıyor. Tadı gerçekten çok güzel. Yumurtayla kavurması yapılıyor. Kurutup kışın da yiyoruz...
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35 kilometre yol geldik çiriş toplamak için. Kar yerden kalktıktan sonra çıkan bu otun ömrü en fazla 15 gündür. İlkbahar ilacıdır bu. Birçok hastalığa iyi geliyor. Saf kavurması daha güzel oluyor“ ifadelerine yer verdi.
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“Tam bir şifa deposu” <br>< br> Dağlardan topladıkları otları çamur ve yabani otlardan ayırdıklarını söyleyen Türkan Doğan, çiriş otunun bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Dağlardan ve köylerden bu çirişi topladık getirdik. Şu an temizliyoruz. Temizledikten sonra biraz haşlayacağız. Daha sonra poşetleyip derin dondurucuya koyacağız...
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Hem bu mevsimde hem de kışın kullanabiliyoruz. Tam bir şifa deposudur. Haşil yemeği yapılıyor. Tadı gerçekten mükemmel oluyor bu yemeğin. Süt çorbası yapılıyor, her çeşit yemek yapılabiliyor bu otla” dedi.
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Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Title
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, binbir zahmetle dağlardan toplandıktan sonra sofraları süslüyor.
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