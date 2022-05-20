Baharın müjdecisi: "Zeytinyağlı çağla" Baharla birlikte sevinç getiren "çağla", rendelenmiş limon kabuğu aroması ve taze otlarla harmanlanınca tadına doyamayacaksınız. Hem cildi güzelleştiren hem de birçok hastalıklara karşı şifa kaynağı olan "çağla"nın zeytinyağlı yemeği nasıl yapılır? Çağlanın faydaları nelerdir? İşte, zeytinyağlı çağla tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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