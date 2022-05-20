Baharın müjdecisi: "Zeytinyağlı çağla"

Mutfağında yeni bir tat yeni bir lezzet isteyenlere "zeytinyağlı çağla tarifi"ni sizler için hazırladık. Peki, zeytinyağlı çağla nasıl yapılır? İşte, baharın lezzeti zeytinyağlı çağla tarifi.
ZEYTİNYAĞLI ÇAĞLA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -350 gr çağla
- -1,5 su bardağı araka bezelye (yoksa normal de olur, hatta isterseniz eklemeyebilirsiniz)
- -1 adet orta boy s0ğan
- -1 diş sarımsak
- -2 sap taze soğan
- -4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- -su
- -tuz
- -çeyrek demet dereotu
ZEYTİNYAĞLI ÇAĞLA NASIL YAPILIR?
- 1. Soğanı ince ince yemeklik doğrayın. Sarımsak ve taze soğanları ince ince kıyın.
- 2. Çağlaları büyüklüğüne göre eline 2 ya da 4 parçaya bölün.
- 3. Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ekleyin ve hafiften pembeleşinceye kadar kavurun.
- 4. Çağlaları ekleyin ve 5 dakika kadar kavurun. Bezelyeleri, sarımsak ve taze soğanı ekleyerek 1 dakika daha kavurun.
- 5. Suyunu ve tuzunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Su kaynadıktan 10 dakika sonra kapağı açın.
- 6. Yemek suyunu çekip çağlalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
- 7. Ocaktan aldığınız yemek biraz ılınınca içine ince ince kıydığınız dereotunu ekleyin ve soğuk servis yapın.
ZETİNYAĞLI ÇAĞLA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Zeytinyağlı çağla tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.
ÇAĞLANIN FAYDALARI
- -Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
- -Kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
- -C vitamini eksikliklerini giderir.
- -Tekli yağ asitleri içermesi bakımından kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
- -İçerisindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.
- -Oldukça güçlü bir antioksidan içerir bu sebeple cilt sağlığı açısından çok faydalıdır.
- -İçerisindeki magnezyum sayesinde kas kasılmalarının azalmasına yardımcı olur.
- -Yüksek lif içeriği ile barsaktaki iyi bakterilerin oluşumunu arttırarak probiyotik etki yaratır.
- -Vücuttaki iltihabik reaksiyonlara neden olan C reaktif proteinin düzeyini düşürür.
- -Safra taşı oluşumunu engeller.