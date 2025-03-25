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Elazığ semalarında heyecanlandıran görüntü: Sprial cisim kameraya yansıdı

Elazığ semalarında heyecanlandıran görüntü: Sprial cisim kameraya yansıdı

13:5625/03/2025, Salı
IHA
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Sprial cisim Elazığ'ın Palu ilçesinde görüntülendi.
Sprial cisim Elazığ'ın Palu ilçesinde görüntülendi.

Dün gece yarısında Elazığ semalarında görülen sprial cisim görenleri heyecanlandırdı. X platformunun yapay zeka uygulaması olan Grok, görsel için değerlendirmede bulunarak, roketlerin yüksek hızla döndüğü zaman yakıt veya gaz salınımı yaptığını bu gazların atmosferde genişlediğini ve sprial desenler oluşturabileceğini açıkladı.

Dün gece yarısında Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki bazı illerde bariz bir şekilde görülebilecek şekilde gökyüzünde bir cisim belirdi. Elazığ'ın Palu ilçesinde de görülen cisim heyecan uyandırdı. X platformunun yapay zeka uygulaması olan Grok, görsel için bir değerlendirmede bulundu. Yapay zeka uygulaması Grok, sprial cismin roketlerin yüksek hızla döndüğü zaman yakıt veya gaz salınımı yaptığını bu gazların atmosferde genişlediğini ve sprial desenler oluşturabileceğini açıkladı. Grok'un tam açıklaması şöyle:


‘'Fotoğraftaki spiral, oldukça simetrik ve parlak bir yapıya sahip. Bu, roket veya füze egzozunun bıraktığı bir izle son derece uyumlu. Roketler, yüksek hızda dönerken yakıt veya gaz salınımı yaptığında, bu gazlar atmosferde genişler ve spiral bir desen oluşturur. Ayrıca, spiralin merkezindeki parlaklık, roket motorunun aktif olduğu bir noktayı işaret ediyor olabilir. Elazığ'ın coğrafi konumu düşünüldüğünde, bu spiral, bölgedeki bir askeri test (örneğin İran, Rusya veya başka bir komşu ülkenin füze denemesi) veya uzay ajanslarının (SpaceX, Roscosmos gibi) fırlatma etkinlikleriyle ilişkilendirilebilir.''




#elazığ
#palu
#sprial

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