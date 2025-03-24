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NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu

13:4924/03/2025, Pazartesi
DHA
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DHA
DHA

NASA'nın Parker keşif aracı, Güneş'e ikinci kez 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla veri topladı.

NASA'nın Parker keşif aracı, 22 Mart'ta Güneş'e gerçekleştirdiği 23'üncü yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı. Geçiş sırasında Parker, Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı. Bu, keşif aracının Aralık 2024'teki geçişinde ulaştığı rekor hızla aynı.

Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş'in dış atmosferi olan taç küreden önemli veriler topladı. Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasına olanak tanıyor.

NASA tarafından 2018'de fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor. Keşif aracı, aşırı sıcak ve radyasyona karşı özel bir ısı kalkanıyla korunuyor. Bu görevler, Dünya'daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.


#NASA
#Güneş
#Parker Keşif Aracı

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