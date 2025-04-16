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Antalya'da korkunç olay: 37 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da korkunç olay: 37 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

16:2016/04/2025, Çarşamba
DHA
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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı.

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedaviye alınan Melisa bebek, kurtarılamadı. Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.




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