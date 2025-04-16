Antalya'da korkunç olay: 37 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.