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Hastalara 'ölümcül kokteyl' enjekte eden doktor 15 kişiyi öldürmüş

Hastalara 'ölümcül kokteyl' enjekte eden doktor 15 kişiyi öldürmüş

14:4116/04/2025, Çarşamba
AA
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Haberde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.
Haberde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktorun en az 15 kişiyi öldürmekle suçlandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Berlin Savcılığına dayandırdığı haberde, Berlin'de tutuklu 40 yaşındaki doktorun yapılan ek soruşturmalar kapsamında sanılandan daha fazla insanı öldürdüğünün tahmin edildiği belirtildi.


Şimdiki soruşturma çerçevesinde doktorun en az 15 kişiyi öldürdüğünden şüphelenildiği aktarılan haberde, doktor hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.


Haberde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.


25 ila 94 olan 15 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor

Ancak adli tıp uzmanlarının mezarları açıp yaptıkları incelemeler sonucunda doktorun öldürdüğü kişi sayısının önce 8'e, ardından 10'a ve şimdi de 15'e yükseldiği vurgulanan haberde, soruşturmanın devam ettiğinin ve bu sayının artabileceğinin altı çizildi.


Haberde, Berlin Suç Dairesine bağlı cinayet masasındaki bir soruşturma grubunun doktorun hastalarına ilişkin belgeleri incelemeye devam ettiği ve bakım hizmeti veren şirketlerden gelebilecek ipuçlarını da değerlendirdiği kaydedildi.


Doktorun bir bakım hizmeti veren şirkette çalışırken Eylül 2021'den Temmuz 2024'e kadar yaşları 25 ila 94 olan 15 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.


Hastalara "tıbbi gerekçe olmadan, çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım" enjekte edip öldürmekle suçlanan doktorun bazı olaylarda cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı ileri sürülüyor.

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