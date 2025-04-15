Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı

"Evdeki buzdolabına ceset bozulmasın diye bütün olarak koydum. Sonra işe gittim. Ceset 2 gün evde buzdolabında kaldı. Cesedi 2 gün sonra ortadan kaldırmak amacıyla parçalara ayırdım. Kutulara koydum. Güvenlik kulübesine bıraktım önce kutularla. 1 gece ceset parçaları kutularla kaldı. Sonra asansör kuyusuna attım. Telefonu bende kaldı. Erva'nın halası beni aradı. ‘En son sizinle görüşmüş emniyetten öğrendik annesi çok kötü durumda sizin yanınızda mı dedi?' Ben de annesi hasta deyince bir şey diyemedim. Annesi de aradı ona da bir şey diyemedim. Erva'nın sim kartını kullandım. Annesinin hastalık durumuna üzüldüğüm için Ervaymış gibi yazışmalar yaptım. Hatta faturasını ödedim. Bir kol parçası inşaat yakınlarında bulunmuş. Güvenlik bir arkadaş beni arayıp bilgi verdi. Onu da uzaklaştırdım. Kol parçasını asansör kuyusunun olduğu yere yeniden attım. Maktulün telefonu da çalıştığım bekçi kulübesindeydi oradan polisler aldı"