Esenyurt’ta 23 yaşındaki genç kızı öldürüp parçalayan sanık hakkında karar: Cinayeti detaylarıyla anlattı

Esenyurt'ta 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldürüp parçalayan ardından cesedi, evdeki dondurucuya koyup birkaç gün bekledikten sonra bir inşaata atan sanık hakim karşısına çıktı. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.
Esenyurt'ta 19 Haziran 2024 tarihinde Fethi Dağlı. isimli şahıs, iş bahanesiyle çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra cesedini 6 parçaya kesip Beylikdüzü'nde bir inşaata atmıştı.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Fethi Dağlı hazır bulundu. Duruşmaya maktulün annesi müşteki Nazik Asar ile babası Hasan Asar da katıldı.
KORKUNÇ CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI
'CESEDİ BOZDOLABINA BÜTÜN OLARAK KOYDUM'
'SESİ ÇOK BOĞUK VE DONUKTU'
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise "Mütalaaya katılıyorum" dedi.
Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, Erva Raziye Asar'ın olay günü iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden ayrıldığı daha sonra haber alınamaması üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde maktul Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki evine girişinin tespit edildiği ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Tespitler üzerine Fethi Dağlı'nın evine gidildiği ve sanığın burada yaptığı itirafında "Erva Raziye Asar benimle cinsel ilişki yaşamak istedi. Ben kabul etmedim. Bana ‘ben yapacağımı bilirim bana tecavüz ediyor diyeceğim' dedi. Ben de iple boğdum. Evin tuvaletine götürdüm. Öldüğünden emin olduktan sonra ekmek bıçağı ile parçalara ayırdım. Evdeki dondurucuya koydum. 1-2 gün bekledikten sonra parçalanmış cesedi koli ve poşetler ile çıkararak taksiye binip bir inşaata attım" dedi.
Fethi Dağlı'nın öldürdüğü Erva Raziye Asar'ın hattını alarak kendi telefonuna taktığı ve yakınları ile sanki hayattaymış gibi mesajlaştığı da iddianamede ifade edildi. Öte yandan Erva Raziye Asar'ın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından ‘boyuna bağ tatbikine bağlı oksijensiz kalma sonucu' olarak açıklandı. İddianamede Erva Raziye Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın evine gittiği, burada aralarında ne yaşandığı bilinmediği ve sanığın ele geçirilemeyen ip ile maktulü boğarak öldürdüğü ardından cesedi 8 parçaya ayırıp derin dondurucuda sakladığı belirtildi. Sanık Dağlı'nın daha sonra güvenlik olarak çalıştığı yerin yakınında bulunan inşaatın su ile dolu asansör boşluğuna ceset parçalarını poşete sararak attığı, zamanla su yüzeyine çıkan parçaların muhtemelen sokak hayvanlarınca inşaattan dışarı taşındığı ve tesadüfen olay yerinden geçen kimliği tespit edilemeyen kişilerce görüldüğü de iddianamede kaydedildi. Oktay ismindeki güvenliğin kendisinden rütbe olarak üst olarak gördüğü sanığa durumu söylediği ancak sanığın ‘ben halledeceğim' diyerek Oktay'ın olaya müdahil olmasını engellediği iddianamede açıklandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Fethi Dağlı'nın ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.