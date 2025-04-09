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Şırnak'ta feci olay: 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Şırnak'ta feci olay: 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

22:159/04/2025, Çarşamba
DHA
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Çobanlık yapan Kamil Aslan'ın cesedi bulundu.
Çobanlık yapan Kamil Aslan'ın cesedi bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi.

Çobanlık yapan Kamil Aslan'ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan'ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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