Şırnak'ta feci olay: 19 yaşındaki çoban dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.