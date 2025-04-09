Mardin Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı. Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.





Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.